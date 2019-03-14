Конституционный суд, ЧНБ и статистическое ведомство пользуются наибольшим доверием населения Чехии

Самым высокий уровнем общественного доверия среди государственных учреждений Чешской Республики пользуются Конституционный суд, Чешский национальный банк и Чешское статистическое управление. Им доверяют почти две трети населения страны, показал опрос Центра изучения общественного мнения.

Конституционному суду доверяют 64 процента граждан, Центробанку и Чешскому статистическому управлению – 62 процента. Более половины опрошенных назвали заслуживающими доверие Верховное контрольное управление и омбудсмена. Единственным учреждением с показателем доверия ниже 50 процентов стало Управление по защите персональных данных.