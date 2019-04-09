Конституционный суд Чехии: Решение о выдаче «русского хакера» Никулина в США незаконно

Вердикт Конституционного суда Чешской Республики подтвердил утверждение россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в совершении нескольких хакерских атак, что решение о его выдаче для уголовного преследования в США, принятое чешским экс-министром юстиции Робертом Пеликаном, является ошибочным. Суд констатировал нарушение прав обвиняемого и отменил решение бывшего министра, вынесенное 29 марта 2018 года. Однако Евгений Никулин, задержанный в Праге на основании американского ордера на арест в октябре 2016 года, с прошлого года находится под арестом в Соединенных Штатах.

Напомним, что США потребовали задержать российского гражданина по подозрению в проведении им нескольких хакерских атак, в том числе и на сеть LinkedIn. Требование о выдаче Евгения Никулина для уголовного преследования Чехия получила также и от России, где Никулина обвинили в краже 3450 долларов в электронной платежной системе Webmoney, которую он якобы осуществил в 2009 г. При этом ранее российские власти говорили об «охоте за российскими гражданами по всему миру».

Принимавший решение об экстрадиции министр юстиции Роберт Пеликан посчитал преступления, которые Евгению Никулину вменяют в вину Соединенные Штаты, более серьезными. Это и решило судьбу предполагаемого хакера.

Действиями руководителя Минюста остался недоволен президент Чехии Милош Земан, который, опираясь на результаты проведенного по распоряжению Пражского Града юридического анализа, заявил о незаконности принятого решения.

Согласно жалобе, поданной в Конституционный суд Чешской Республики Евгением Никулиным, глава ведомства юстиции (Роберт Пеликан) поступил незаконно. В качестве обоснования утверждения упоминалось, что в момент принятия решения о передаче для уголовного преследования в США чешский суд еще не завершил рассмотрение кассации россиянина, в которой была изложена просьба о предоставлении ему убежища по гуманитарным соображениям.

Учитывая, что Конституционный суд ныне подтвердил правоту Евгения Никулина, констатировав нарушение его основных прав, предполагаемый хакер может потребовать выплаты ему компенсации. Подобную возможность, в случае успеха конституционной жалобы, ранее допускал и адвокат Евгения Никулина Мартин Садилек.