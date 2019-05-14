Конституционная жалоба против закона о налогообложении компенсаций за невозвращенное церковное имущество

Антон Каймаков
14-05-2019
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Парламентское объединение «Старосты» подает жалобу в Конституционный суд с требованием отмены закона, предусматривающего налогообложение компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество, выплачиваемых в рамках реализации церковной реституции. «Старосты» считают, что норма противоречит принципам правового государства и наносит ущерб всем, задействованным в процессе субъектам, а не только церкви, как это презентуют христианские демократы. Последние также озвучили свой план о подаче конституционной жалобы, которую, как заявлено, поддержало 38 сенаторов.

Налогообложение компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество было продвинуто в апреле текущего года при поддержке коммунистов правящими субъектами – ANO и социал-демократами. В результате повторного голосования депутаты преодолели вето Сената. Президент Милош Земан подписал упомянутый закон в начале мая.

Антон Каймаков
14-05-2019
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