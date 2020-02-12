Коноплю по рецепту врача в январе употребляло впятеро больше пациентов, чем в 2019 году

Лечебные препараты на основе конопли по рецепту врача в январе 2020 года в Чехии получили 734 пациента, что впятеро больше, чем в прошлом году. За весь 2019 год аптекари на основании рецепта выдали 17 кг каннабиса, тогда как за первый месяц этого года – уже 3 килограмма.
Данные обнародованы на портале Государственного агентства по использованию конопли в лечебных целях (SAKL). Наиболее часто препараты этой категории выписываются онкологическим пациентам для снятия боли, как и людям, страдающим рассеянным склерозом или СПИДом. С нынешнего года 90 процентов стоимости этих медикаментов оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования.
Медицинские страховые компании ежемесячно компенсируют своим клиентам 90% стоимости таких лекарств в объеме не более 30 граммов, однако в отдельных случаях с согласия ревизионного врача – до 180 граммов в месяц. Пациенты, тем не менее, считают, что этого явно недостаточно.
Наряду с несколькими сотнями человек, которым каннабис выписал лечащий врач, в Чешской Республике, как предполагают специалисты, медицинскую марихуану употребляют сотни тысяч других граждан, которые стремятся таким образом облегчить свои страдания.
Лечебные препараты на основе конопли в стране выписывают в целом около 80 врачей.
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