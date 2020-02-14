Конькобежка Сабликова завоевала золото на дистанции 3000 м в Солт-Лейк-Сити

Конькобежка Мартина Сабликова завоевала золото на дистанции 3000 м в финале Чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити с результатом 3 минуты и 54,25 секунды. Это по счету уже 21-я медаль, полученная чешской спортсменкой на мировых первенствах.

«Я должна сказать, что еще полностью не успела осознать чувство победы, но я очень рада. Это был тяжелый забег, перед стартом я сильно нервничала, больше, чем обычно. Решающими были последние круги. Это был красивый и захватывающий финал гонки», - поделилась Мартина со СМИ.

Второй стала представительница Нидерландов Карлин Ахтеректе, которая отстала от Сабликовой на 0,67 секунды, бронзу получила россиянка Наталья Воронина.

Напомним, что Сабликова в прошлом году на дистанции 3000 м установила в Солт-Лейк-Сити новый мировой рекорд 52,027 секунды.

Следующий старт Сабликовой запланирован на субботу. 32-летняя чешская спортсменка попытается взять 11-ю золотую медаль на дистанции 5000 м.

Радость болельщикам доставили также чешские биатлонисты, которые в четверг в итальянской Антерсельве в смешанной эстафете завоевали бронзу. Эва Кристейн Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец и Михал Крчмарж в течение гонки истратили только два дополнительных патрона. Первое место заняла команда Норвегии, второе – Италии.