Конькобежка Сабликова завоевала в Нагано серебро

Чешская спортсменка Мартина Сабликова завоевала на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано на дистанции 3000 м серебряную медаль.

Трехкратная олимпийская чемпионка отстала от победительницы, представительницы Канады Ивании Блондин, установившей результатом 4 минуты 00,243 секунды новый мировой рекорд, на 1,73 секунды.