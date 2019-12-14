Конькобежка Сабликова завоевала в Нагано серебро

Чешская спортсменка Мартина Сабликова завоевала на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано на дистанции 3000 м серебряную медаль.
Трехкратная олимпийская чемпионка отстала от победительницы, представительницы Канады Ивании Блондин, установившей результатом 4 минуты 00,243 секунды новый мировой рекорд, на 1,73 секунды.
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