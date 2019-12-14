Архив передач

Конькобежка Сабликова завоевала в Нагано серебро

Эва Туречкова
14-12-2019
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Чешская спортсменка Мартина Сабликова завоевала на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано на дистанции 3000 м серебряную медаль.

Трехкратная олимпийская чемпионка отстала от победительницы, представительницы Канады Ивании Блондин, установившей результатом 4 минуты 00,243 секунды новый мировой рекорд, на 1,73 секунды.

 
 
 
 
 
 
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