Конькобежка Maртина Сабликова выиграла золото на ЧМ в Инцеле

Чешская конькобежка Maртина Сабликова выиграла первое место на чемпионате мира, проходящем в немецком Инцеле, став первой в забеге на 5000 метров с результатом 6 минут 44,854 сек. К тому же Сабликова в пятый раз победила на одном чемпионате мира на отдельных длинных дистанциях.

На втором месте оказалась спортсменка из Нидерландов Эсме Виссер, отставшая от Сабликовой на 1,28 секунды. Третьей стала россиянка Наталья Воронина.