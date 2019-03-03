Конькобежка Мартина Сабликова установила новый мировой рекорд на дистанции 3000 м

Катерина Айзпурвит
03-03-2019
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Чешская конькобежка Сабликова побила мировой рекорд на дистанции 3000 м, показав результат 3 минуты 53,31 секунды на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Калгари. Предыдущей рекордсменкой являлась Синди Классен из Канады, чей результат в 2006 году на этой дистанции составил 3 минуты 53,34 секунды.

По итогам двух дистанций на чемпионате мира в Калгари чешская спортсменка занимает второе место с результатом 78,205 балла. Лидирует японка Михо Такаги (77,246). На третьей позиции – Антуанетт де Йонг из Нидерландов (78,228).

31-летняя конькобежка Мартина Сабликова является трехкратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира в классическом многоборье.

 
 
 
 
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