Конфедерация политзаключенных ЧР провела церемонию на месте массового захоронения в пражском Мотоле

Катерина Айзпурвит
11-05-2019
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Конфедерация политзаключенных Чехии провела церемонию в память о жертвах коммунистического режима. Акция проходит ежегодно у памятника, воздвигнутого на кладбище в районе Мотол, где в 1950-е и 1960-е гг. тайно захоранивали останки репрессированных. Об этом массовом захоронении рядом с местным крематорием стало известно только в 1990-е гг.

Тела политзаключенных, умиравших в тюрьмах, родственникам не передавались. Урны с их прахом перевозились на пражские кладбища в Дяблице и Мотоле. Всего в годы тоталитаризма в ЧССР за решеткой умерло около 4500 человек; 248 были казнены.

 
 
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