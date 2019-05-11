Конфедерация политзаключенных ЧР провела церемонию на месте массового захоронения в пражском Мотоле

Конфедерация политзаключенных Чехии провела церемонию в память о жертвах коммунистического режима. Акция проходит ежегодно у памятника, воздвигнутого на кладбище в районе Мотол, где в 1950-е и 1960-е гг. тайно захоранивали останки репрессированных. Об этом массовом захоронении рядом с местным крематорием стало известно только в 1990-е гг.

Тела политзаключенных, умиравших в тюрьмах, родственникам не передавались. Урны с их прахом перевозились на пражские кладбища в Дяблице и Мотоле. Всего в годы тоталитаризма в ЧССР за решеткой умерло около 4500 человек; 248 были казнены.