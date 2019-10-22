Архив передач

Концерты Пражской Филармонии для детей разнообразит появление шагающего робота

Лорета Вашкова
22-10-2019
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Ходящий робот ростом ребенка младшего школьного возраста, который умеет общаться, поприветствует 26 октября детских посетителей концерта серии PKF — Пражская Филармония в пражском Рудольфинуме. Администрация филармонии решила таким образом соединить мир искусства и науку, помочь детям заглянуть в будущее с искусственным интеллектом.

Шагающий робот построен из деталей набора Lego студентами факультета электротехники Чешского технического университета в Праге - ČVUT. На счету студентов числится целый ряд роботов, однако этот экспонат является самым большим и по своей конструкции наиболее сложным из созданных ими, сообщил руководитель проекта Мартин Глиновский.

«Возраст детских слушателей, посещающих Рудольфинум, колеблется в пределах 4-8 лет. Робот будет говорить с детьми, выдавать им билеты для участия в конкурсе, а со временем также выйдет на сцену», поясняют организаторы концертов.

 
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