Koнцерт итальянских неонацистских групп, посвященный годовщине со дня смерти Яна Палаха, вызвал полемику

Koнцерт итальянских неонацистских групп, посвященный 50-й годовщине со дня смерти Яна Палаха, который запланирован на 19 января под патронатом местных властей в Вероне, вызвал полемику в Италии. Отмежевался от этой инициативы также председатель чешской оппозиционной партии TOP 09 Иржи Поспишил, намеренный потребовать объяснений со стороны старосты Вероны.

Палах совершил самосожжение в январе 1969 года в знак протеста с вводом войск армий Варшавского договора в Чехословакию. «Ян Палах является чешским символом осуждения агрессии в каком-либо виде. Я считаю невообразимым использование завета Палаха неонацистскими группами под патронатом местных учреждений, как сообщило oб этом Чешское информационное агентство ЧТК», процитировала слова Поспишила пресс-секретарь TOP 09 Ленка Брандтова.