Компартия не дистанцировалась от слов однопартийца о вторжении в 1968 году, «которое не было оккупацией». Заявление Гроспича премьер назвал «невероятным»

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM) не дистанцировалась от заявления зампредседателя коммунистов Станислава Гроспича о том, что «вторжение в Чехословакию в 1968 году не было оккупацией, а люди, которые умерли в ходе этого вторжения, в большинстве своем были жертвами дорожно-транспортных происшествий».

Глава компартии Войтех Филип после регулярной встречи ее руководства, тем не менее, отметил, что каждый член KSČM должен быть сдержанным в своих заявлениях, которые должны соответствовать официальной точке зрения партии.

Войтех Филип, однако, не намерен из-за слов своего однопартийца снимать его с поста председателя мандатного комитета, что было бы, по мнению председателя депутатской фракции гражданских демократов (ODS) Збынека Станюры, естественным в такой ситуации.

«За слова о том, что большинство людей, погибших в ходе этого вторжения, были жертвами ДТП, Гроспич должен принести извинения», считает премьер Чехии Андрей Бабиш, назвавший заявление Гроспича «невероятным».

Станюра ранее заявил, что «слова Гроспича являются скандальными, хотя в его случае их нельзя назвать непредсказуемыми, и Гроспичу не место на посту председателя мандатного комитета Палаты депутатов». Гроспич озвучил свое мнение по поводу оккупации 1968 года 24 октября в интервью «Чешскому радио» перед голосованием, в котором депутаты поддержали в первом чтении законопроект об установлении Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году.