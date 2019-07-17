Компартия и ANO договорились о продолжении сотрудничества

Стороны положительно оценили эффективность соглашения о поддержке, заключенного между компартией Чехии и Моравии и движением ANO, и договорились о продолжении сотрудничества. Об этом после совещания в правительственной администрации, состоявшегося вечером 16 июля, сообщили журналистам председатель компартии Войтех Филип и глава парламентской фракции ANO Ярослав Фолтынек.

При этом стороны отметили разногласия по поводу предложенного коммунистами закона об охране водных ресурсов, который отклонило правительство. Ярослав Фолтынек допустил, что депутаты от ANO могут поддержать проект закона в первом чтении.

Коалиционный кабинет ANO и социал демократов, сформированный год назад, смог получить вотум доверия парламента благодаря поддержке фракции коммунистов.