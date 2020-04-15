Компартия ЧР готова поддержать предложение продлить ЧП, оппозиция против

Оппозиционные партии TOP 09 и гражданские демократы (ODS) не поддержат предложение продлить чрезвычайное положение в стране. «Мы не намерены и дальше ограничивать права и свободу граждан. Особенно в ситуации, когда правительство не может толком объяснить, что же такое должно произойти, чтобы чрезвычайное положение было отменено», - опубликовала в своем аккаунте в соцсети Twitter глава партии ТОР 09 Маркета Пекарова Адамова. Однако председатель компартии Войтех Филип отметил, что KSČM планируют поддержать предложение продлить ЧП в стране. Представители других партий воздержались от преждевременных заявлений, сказав, что готовы выслушать аргументы правительства и примут решение в зависимости от предоставленной информации.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что говорить о необходимости продлить ЧП еще рано, а для принятия данного решения необходимо собрать максимальный объем данных о ситуации в стране, а также подготовить обширный эпидемиологический прогноз.