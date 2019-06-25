Компания Unipetrol временно отказалась от поставок партии российской нефти

Эва Туречкова
25-06-2019
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В контрольной пробе партии российской нефти, предназначенной для чешской компании Unipetrol, была вновь выявлена концентрация хлороорганических соединений, в разы превышающая норму, безопасную для НПЗ, заявил Павел Швагр, глава чешского Управления государственным материальным резервом. Проба была взята на украинско-словацкой границе.

В связи с этим компания Unipetrol от поставок данной партии временно отказалась. В Словакию и Венгрию нефть поступает без ограничений, заявил далее Швагр. «Мы должны понять, случайность ли это. В связи с этим будут проводиться дополнительные анализы», - продолжил Швагр.

Подобный случай был зафиксирован в минувшую среду и на северном отрезке между Республикой Беларусь и Польшей, пишет чешское информагентство ЧТК со ссылкой на RBC. Поставки были приостановлены с 19 по 20 июня.

 
 
 
 
 
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