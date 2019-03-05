Компания Škoda Plzeň подозревается в уклонении от уплаты налогов

По данным Чешского телевидения (Česká televize – ČT), полиция и таможенная служба страны начали в отношении компании Škoda Plzeň расследование из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Вмешательство госорганов подтвердила пресс-секретарь таможенного управления Мартина Канькова, которая, впрочем, отказалась сообщать подробности дела. По данным Чешского телевидения, полицейские и таможенники во вторник, 5 марта, посетили с проверкой офис компании Škoda Plzeň в Праге и Тешнове, несколько человек было арестовано.

Дело находится под контролем Верховной прокуратуры, которая сообщила на своем сайте о начале расследования. Государственный прокурор Петра Уллрихова заявила, что на данный момент дополнительная информация по этому делу или по текущему состоянию расследования предоставлена не будет.