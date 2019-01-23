Компания OKD начала выплату компенсаций семьям погибших шахтеров

Горнодобывающая компания OKD (Остравско-Карвинские шахты) в сотрудничестве с фирмами Alpex и Polalpex приступила к выплате компенсаций близким тринадцати шахтеров, погибших 20 декабря прошлого года в результате взрыва метана в шахте ČSM в Стонаве Карвинской обл. Женам и детям погибших горняков будут выплачены одноразовые пособия в размере 240000 крон (9,3 тыс. евро) на одного человека. Об этом ČTK сообщил в пресс-релизе пресс-секретарь OKD Иво Челеховский.

Большинство из умерших шахтеров, 12 человек, являлись поляками. Найдены до сих пор были лишь тела четырех жертв, девять погибших остались в шахте, так как место взрыва остается закрытым также для спасателей.

Близкие погибших также имеют право на получение социальных пособий на погребение, а семьи раненых – на возмещение расходов, связанных с лечением.