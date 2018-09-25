Компания IBM открыла в Праге лабораторию для развития искусственного интеллекта

Компания IBM открыла в Праге лабораторию, нацеленную на поиск решений на основе искусственного интеллекта. Рабочая площадка Watson iLab будет предоставлять комплекты готовых решений компаниям по всей Европе. Об этом IBM сообщил в пресс-релизе. Функциональное тестирование оригинальных решений, созданных при помощи новых технологий, будет проводить группа в составе 30 сотрудников.

Большим преимуществом инновационной лаборатории Watson iLab является способность найти приемлемую концепцию за рекордно краткое время. В пилотном режиме специалисты этой платформы предоставили уже более 300 решений сотням европейских заказчиков в самых разных сферах.