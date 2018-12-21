Компания «Huawei» потребовала от Чехии доказательства проблематичности выпускаемой ей техники

Официальные представители китайской компании «Huawei» заявили о намерении отстаивать реноме фирмы. В опубликованном пресс-сообщении менеджеры потребовали от Чехии предоставления доказательств того, что техника и софтверы, выпускаемые «Huawei», проблематичны с точки зрения кибернетической безопасности.

Напомним, что Премьер Чехии Андрей Бабиш рекомендовал министерствам задуматься о прекращении использования инфокоммуникационных решений и техники китайских фирм «Huawei» и ZTE. «Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности» страны заявило, что использование продукции упоминаемых компаний сопряжено с риском. В первую очередь предупреждение касается государственных структура, высокопоставленных лиц и менеджмента высшего звена. Применение техники «Huawei» и ZTE ранее ограничили, например, США, Австралия и Новая Зеландия.