Компания «Huawei» потребовала от Чехии доказательства проблематичности выпускаемой ей техники

Антон Каймаков
21-12-2018
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Официальные представители китайской компании «Huawei» заявили о намерении отстаивать реноме фирмы. В опубликованном пресс-сообщении менеджеры потребовали от Чехии предоставления доказательств того, что техника и софтверы, выпускаемые «Huawei», проблематичны с точки зрения кибернетической безопасности.

Напомним, что Премьер Чехии Андрей Бабиш рекомендовал министерствам задуматься о прекращении использования инфокоммуникационных решений и техники китайских фирм «Huawei» и ZTE. «Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности» страны заявило, что использование продукции упоминаемых компаний сопряжено с риском. В первую очередь предупреждение касается государственных структура, высокопоставленных лиц и менеджмента высшего звена. Применение техники «Huawei» и ZTE ранее ограничили, например, США, Австралия и Новая Зеландия.

 
 
 
 
 
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