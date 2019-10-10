Компания Home Credit разорвала договор с Карловым университетом

Компания Home Credit International, принадлежащая группе PPF, чьим владельцем является предприниматель Петр Келлнер, приняла решение разорвать контракт с Карловым университетом из-за критики со стороны представителей научного сообщества. Об этом заявил глава PR-отдела Home Credit Милан Томанек.

Соглашение, подписанное сторонами 30 сентября, предусматривал выделение ВУЗу 1,5 млн крон (около 57 тыс. евро) на научные исследования. Причиной критики со стороны академиков стал пункт соглашения, в котором было записано, что «договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всего, что может испортить их доброе имя или негативно повлиять на сотрудничество».