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Компания Facebook запустила в Чехии и Словакии программу противодействия дезинформации

Лорета Вашкова
12-02-2020
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Американская компания Facebook во вторник запустила в Чехии и Словакии программу противодействия дезинформации на своей платформе. Правдивость контента проверяет французское информационное агентство AFP, сообщили представители Facebook в пресс-релизе. Это является составной частью глобального проекта, который компания решила осуществить в рамках борьбы с заведомо ложными сведениями.

Сайты и домены, которые повторно будут распространять лживую информацию, будут иметь ограниченный доступ, а также лишатся возможности монетизации и показа объявлений, сообщается, в частности, в пресс-релизе.

Facebook при реализации этой программы сотрудничает с более чем 50 партнерами, которые по всему миру проверяют контент, опубликованный на более чем сорока языках.

 
 
 
 
 
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