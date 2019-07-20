Компания «Чешские железные дороги» наращивает прибыль за счет проката велосипедов

Руководство транспортной фирмы «Чешские железные дороги» удовлетворено результативностью своего проекта по созданию сети пунктов проката велосипедов. Их можно найти уже на 85 станциях. За первую половину 2019 года пассажиры взяли на прокат более 3500 велосипедов и самокатов, включая электрические. Главная волна спроса на услуги прокатных пунктов приходит в летние месяцы. В этот период ощутимо увеличивается продолжительность тех сроков, на которые двухколесные транспортные средства пассажиры берут во временное пользование.