Компания Amazon пожертвует 500 000 евро на борьбу с коронавирусом в ЧР

Транснациональная корпорация Amazon пожертвует 500 000 евро гуманитарным организациям в Чешской Республике с целью поддержать тех, кто пострадал от нынешней пандемии COVID-19.

По предварительным данным, опубликованным самой компаний, 350 000 евро из этой суммы предназначены для Чешского Красного Креста, а 150 000 евро для чешских гуманитарных организаций; а также сообществ, поддерживающих сотрудников компании, и областей, где живут их работники. Данное пожертвование является лишь частью гуманитарной помощи концерна Amazon, организованной по всему миру, которая направлена на поддержку как сотрудников, так и клиентов компании.