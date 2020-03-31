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Компания Amazon пожертвует 500 000 евро на борьбу с коронавирусом в ЧР

Ирина Ручкина
31-03-2020
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Транснациональная корпорация Amazon пожертвует 500 000 евро гуманитарным организациям в Чешской Республике с целью поддержать тех, кто пострадал от нынешней пандемии COVID-19.

По предварительным данным, опубликованным самой компаний, 350 000 евро из этой суммы предназначены для Чешского Красного Креста, а 150 000 евро для чешских гуманитарных организаций; а также сообществ, поддерживающих сотрудников компании, и областей, где живут их работники. Данное пожертвование является лишь частью гуманитарной помощи концерна Amazon, организованной по всему миру, которая направлена на поддержку как сотрудников, так и клиентов компании.

 
 
 
 
 
 
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