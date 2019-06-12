Компания Agrofert выступила с опровержением

Сегодня, 12 июня, в своем пресс-релизе концерн Agrofert опроверг информацию о дотациях для своих дочерних компаний Penam, Lovochemie и Synthesia, которая появилась в СМИ в связи с проверками Европейской комиссии и подозрениями в отношении премьер-министра Андрея Бабиша. В пресс-релизе указано, что в вопросе получения дотаций концерн всегда придерживался обязательных положений, выполнение которых регулярно проверялось государственными ревизионными органами, и, если аудиторы ЕС придерживаются другой точки зрения, это еще не значит, что их мнение обязательно правильно.

В пресс-релизе особенно отмечено, что окончательного решения Европейская комиссия еще не приняла, а спекуляции на эту тему вредят всем сторонам. Более того, предварительный аудиторский отчет ЕК, по мнению концерна Agrofert, крайне сомнителен и непрофессионален.