Компании ČEZ и NuScale договорились о сотрудничестве при разработке малых модулярных атомных реакторов

Тимур Кашапов
26-09-2019
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Чешская энергетическая группа ČEZ и американская компания NuScale договорились о сотрудничестве при разработке малых модулярных атомных реакторов. Соответствующее соглашение было подписано в Праге в четверг, 26 сентября, сообщил пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж. Как пояснил Кржиж, компании, в частности, будут обмениваться полученными в ходе разработки малых модулярных реакторов данными, а также оценят потенциал их применения в ЧР и Европе.

Напомним, что именно атомные источники малой мощности премьер-министр страны Андрей Бабиш назвал «оптимальным решением» при реализации проектов строительства новых атомных блоков в ЧР.

 
 
 
 
 
 
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