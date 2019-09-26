Компании ČEZ и NuScale договорились о сотрудничестве при разработке малых модулярных атомных реакторов

Чешская энергетическая группа ČEZ и американская компания NuScale договорились о сотрудничестве при разработке малых модулярных атомных реакторов. Соответствующее соглашение было подписано в Праге в четверг, 26 сентября, сообщил пресс-секретарь ČEZ Ладислав Кржиж. Как пояснил Кржиж, компании, в частности, будут обмениваться полученными в ходе разработки малых модулярных реакторов данными, а также оценят потенциал их применения в ЧР и Европе.

Напомним, что именно атомные источники малой мощности премьер-министр страны Андрей Бабиш назвал «оптимальным решением» при реализации проектов строительства новых атомных блоков в ЧР.