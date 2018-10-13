Коммунисты, впервые с 1996 г., не будут иметь ни одного сенаторского кресла

Лорета Вашкова
13-10-2018
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Чешская социал-демократическая партия (ČSSD) претендовала в нынешних выборах на 13 мест, однако отстояла лишь одно. С учетом того, что в старом составе партию представляли 12 сенаторов, в новом составе их число повысится незначительно, на одного сенатора.

Впервые с 1996 года Koммунистическая партия Чехии и Моравии не будет иметь ни одного своего представителя в Сенате. Единственная кандидат от компартии Милада Галикова, прошедшая во второй тур выборов в Карвинской области, набрала меньше голосов, чем ее соперник, староста Богумина Петр Виха (от партии ČSSD).

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