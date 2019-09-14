Коммунисты призвали правительство Чехии оставить памятник Коневу на прежнем месте

Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии в субботу, 14 сентября, выразило свое несогласие с переносом статуи советского маршала Конева с площади Интербригады в пражском шестом районе на другое место. Коммунисты призвали правительство Чехии, МВД и МИД посодействовать решению ситуации с тем, чтобы данный памятник остался на прежнем месте.

13 сентября, на следующий день после того как совет шестого района Праги принял решение о переносе со своей территории памятника Коневу, МИД РФ озвучил, что это «способно серьезно омрачить российско-чешские отношения» и «подобный шаг не останется без ответа».

По мнению главы чешской дипломатии Томаша Петршичека, «спор должен решаться исключительно посредством предметной дискуссии».