Архив передач

Коммунисты подключатся к дискуссии об изменениях в пенсионной системе

Антон Каймаков
17-01-2020
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Глава парламентской Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил о том, что его политический субъект, по договоренности с премьером Андреем Бабишом, подключатся к дискуссии об изменениях в пенсионной системе. Компартия оказывает «тихую» поддержку в Палате депутатов правящей коалиции движения ANO и социал-демократов.

Коммунисты уже ныне заседают в специальной «Комиссии по справедливым пенсиям», работу которой, однако, премьер оценил как «слишком теоретическую». Ныне компартия получит возможность выдвинуть в Комиссию нового эксперта, обладающего «практическим опытом». В первую очередь сейчас речь пойдет о пенсионном обеспечении женщин и представителей «тяжелых профессий».

 
 
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