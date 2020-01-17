Коммунисты подключатся к дискуссии об изменениях в пенсионной системе

Глава парламентской Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил о том, что его политический субъект, по договоренности с премьером Андреем Бабишом, подключатся к дискуссии об изменениях в пенсионной системе. Компартия оказывает «тихую» поддержку в Палате депутатов правящей коалиции движения ANO и социал-демократов.

Коммунисты уже ныне заседают в специальной «Комиссии по справедливым пенсиям», работу которой, однако, премьер оценил как «слишком теоретическую». Ныне компартия получит возможность выдвинуть в Комиссию нового эксперта, обладающего «практическим опытом». В первую очередь сейчас речь пойдет о пенсионном обеспечении женщин и представителей «тяжелых профессий».