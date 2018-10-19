Коммунисты поддержат бюджетный план на 2019 год

Ирина Ручкина
19-10-2018
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Используя поддержку коммунистической партии, правительство меньшинства сможет получить одобрение бюджетного плана на следующий год. Правительство предлагает бюджет с дефицитом в 40 миллиардов крон, запланированный на этот год дефицит составил 50 миллиардов крон.

Еще в конце сентября глава партии Войтех Филип заявил, что поддержит бюджет на 2019 год. По его словам, бюджетный план отвечает требования коммунистической партии, а именно: содержит пункты о повышении минимальной заработной платы, увеличении размера пенсий, выкупе акций компаний по водоснабжению и охране природных ресурсов.

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