Коммунисты осудили сентябрьское постановление ЕП о важности европейской памяти

Чешские коммунисты осудили постановление Европейского парламента «О важности европейской памяти для будущего Европы», и требуют того же от правительства и внешнеполитического ведомства Чехии.

В обратном случае, по мнению коммунистов, будет создаваться почва для таких шагов, каким было принятие решения пражского района Ржепорые о создании памятного места павшим во время освобождения Праги власовцам.

Напомним, что документ был принят европейским парламентом в сентябре текущего года. В тексте постановления подчеркивается, что Вторая мировая война началась в результате подписания договора, заключенного между нацистской Германией и Советским союзом о ненападении (пакта Молотова-Риббентропа). «Нацистские и коммунистические режимы проводили массовые убийства, геноцид и депортации, и в XX веке привели к потерям жизней и ограничениям свобод в невиданных за всю историю человечества масштабах», говорится в постановлении ЕП.