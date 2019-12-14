Коммунисты осудили сентябрьское постановление ЕП о важности европейской памяти

Чешские коммунисты осудили постановление Европейского парламента «О важности европейской памяти для будущего Европы», и требуют того же от правительства и внешнеполитического ведомства Чехии.
В обратном случае, по мнению коммунистов, будет создаваться почва для таких шагов, каким было принятие решения пражского района Ржепорые о создании памятного места павшим во время освобождения Праги власовцам.
Напомним, что документ был принят европейским парламентом в сентябре текущего года. В тексте постановления подчеркивается, что Вторая мировая война началась в результате подписания договора, заключенного между нацистской Германией и Советским союзом о ненападении (пакта Молотова-Риббентропа). «Нацистские и коммунистические режимы проводили массовые убийства, геноцид и депортации, и в XX веке привели к потерям жизней и ограничениям свобод в невиданных за всю историю человечества масштабах», говорится в постановлении ЕП.
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