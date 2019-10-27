Коммунисты обсудят вопрос о заявлении однопартийца, что «вторжение в 1968 году не было оккупацией»

Коммунистическая партия Чехии и Моравии должна обсудить со своими членами вопрос о приемлемости заявления зампредседателя коммунистов Станислава Гроспича. Об этом в воскресной телевизионной программе сообщил лидер компартии Войтех Филип.

Гроспич, в частности, заявил, что «вторжение в Чехословакию в 1968 году не было оккупацией, и люди, умершие вследствие вторжения, в большинстве своем являлись жертвами дорожно-транспортных происшествий». По мнению председателя депутатской фракции гражданских демократов (ODS) Збынека Станюры, «слова Гроспича являются скандальными, хотя в его случае их нельзя назвать непредсказуемыми, и Гроспичу не место на посту председателя мандатного комитета Палаты депутатов».

Гроспич озвучил свое мнение по поводу 1968 года 24 октября в интервью для «Чешского радио» перед голосованием, в котором депутаты поддержали в первом чтении законопроект об установлении Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году. Проект выдвинули 90 депутатов от всех парламентских партий, кроме коммунистов.