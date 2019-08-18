Коммунисты готовы поддержать «реконструированный кабинет министров» премьера Андрея Бабиша

Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип заявил, что его парламентский субъект готов соблюсти договоренность с движением ANO и поддержать в Палате депутатов «реконструированный кабинет» премьера Андрея Бабиша, если социал-демократы покинут правительство. ANO и Чешская социал-демократическая партия, партнеры по правящей коалиции, ныне спорят из-за поста министра культуры.

Отвечая на вопросы информационного сервера Novinky.cz, глава коммунистов Войтех Филип также подчеркнул, что его партия не намерена претендовать на участие в кабинете министров вместе с поддерживаемым ей движением ANO. По его словам, сотрудничество в настоящее время невозможно из-за разногласий по поводу внешней политики Чехии, а также стратегии обеспечения безопасности государства.