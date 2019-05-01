Коммунист напал на протестующего

После Первомайской демонстрации, организованной представителями компартии (KSČM), в Праге на площади Иржи из Подебрад произошла стычка между сторонниками и противниками коммунистов. По словам свидетелей, пожилой мужчина, поддерживавший коммунистов, применил перцовый баллончик против 21-летнего протестующего.

Полиция немедленно задержала нападавшего. Его поступок расценивается как административное нарушение. Молодой человек, который стал жертвой нападения, на месте получил медицинскую помощь.