Комментарий к заключению Европейской комиссии о конфликте интересов чешского премьера составят затронутые министерства

Антон Каймаков
04-06-2019
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Комментарий к проекту аудиторского заключения Европейской комиссии, в котором заявлено о конфликте интересов чешского премьер-министра Андрея Бабиша, по мнению экспертов ЕС, продолжающнго оказывать влияние и получать выгоду от переданного в трастовые фонды концерна «Agrofert», хотя и занимает политический пост, составят специалисты затронутых чешских министерств. Об этом после заседания кабинета СМИ сообщил вице-премьер страны Ян Гамачек. Подытожит комментарии Национальный координационный совет при Министерстве регионального развития.

Как журналистам заявил Ян Гамачек, главы ведомств промышленности и экологии намерены опровергнуть некоторые статьи аудиторского заключения Европейской комиссии, которые уже были опубликованы в СМИ. Как было подчеркнуто, экологическое министерство в настоящее время рассматривает возможность осуществления юридических шагов, направленных против аудиторских заявлений, не имеющих под собой основания.

Антон Каймаков
04-06-2019
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