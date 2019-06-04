Комментарий к заключению Европейской комиссии о конфликте интересов чешского премьера составят профильные министерства

Комментарий к проекту аудиторского заключения Европейской комиссии, в котором заявлено о конфликте интересов чешского премьер-министра Андрея Бабиша, продолжающего, по мнению экспертов ЕС, оказывать влияние и получать выгоды от переданного в трастовые фонды концерна «Agrofert», составят специалисты профильных чешских министерств. Речь идет о дотациях, получаемых бывшей фирмой главы правительства из европейского бюджета. Об этом после заседания кабинета СМИ сообщил вице-премьер страны Ян Гамачек. Подытожит комментарии «Национальный координационный совет» при Министерстве регионального развития.

Как журналистам заявил Ян Гамачек, главы ведомств промышленности и экологии намерены опровергнуть некоторые статьи аудиторского заключения Европейской комиссии, которые уже были опубликованы в СМИ. Как подчеркивается, экологическое министерство в настоящее время рассматривает возможность осуществления юридических шагов, направленных против не имеющих под собой основания аудиторских заявлений.