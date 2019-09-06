Комитет Сената: нижняя палата должна обсудить жалобу на президента публично

Нижняя палата парламента 26 сентября рассмотрит конституционную жалобу Сената на президента Mилоша Земана без учета позиции Комитета по конституционному законодательству.

В ходе дебатов, проходивших в пятницу, никто из членов данного комитета не выдвинул каких-либо предложений относительно жалобы в Конституционый суд страны в связи с предполагаемыми нарушениями президентом Конституции ЧР, а лишь порекомендовал депутатам обсудить вопрос вовремя и публично. Комитет, однако, не поддержал предложение о проведении публичного голосования.

Как предполагается, палата депутатов с учетом распределения в ней сил не поддержит жалобу на главу государства.