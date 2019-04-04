Комитет по внешней политике Палаты депутатов не признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Комитет по внешней политике Палаты депутатов (нижняя палата Парламента Чешской Республики) поддержал отрицательное заключение Министерства иностранных дел в вопросе признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Постановление получило единодушную поддержку. Председатель комитета Лубомир Заоралек ранее предупреждал, что Соединенные Штаты могут создать опасный прецедент, по которому другие страны, такие как Россия и Китай, могут претендовать на различные территории. Он указал, в частности, на аннексию Россией Крыма и Южной Осетии. По его словам, аналогичным образом может действовать Китай в рамках территориальных споров в Южно-Китайском море.

На прошлой неделе министр иностранных дел Томаш Петршичек, заявил, что Чешская Республика привержена резолюциям Совета Безопасности ООН и общей позиции Европейского Союза, которые в равной степени называют Голанские высоты оккупированной территорией. Заместитель министра иностранных дел Мартин Тлапа заявил в Комитете по внешней политике, что Чехия не планирует менять свою позицию, даже в случае проведения референдума на Голанских высотах.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.