Комитет по внешней политике критиковал канцлера президента из-за письма Посольства Китая

Комитет парламента по внешней политике в четверг подверг критике позицию Вратислава Минаржа, канцлера президента Mилоша Земана, по вопросу о письме Посольства Китая в Праге, связанного с планируемым визитом председателя Сената Ярослава Куберы на Тайвань. Кубера умер 20 января нынешнего года.

По мнению представителей комитета, Минарж умалчивает важную информацию и принижает обстоятельства давления, оказываемого в связи с визитом на Куберу.

«Комитет дал понять, и спасибо за то, что он вполне четко дистанцируется от стиля коммуникации канцлера главы государства с представителями парламента. Нежелание выразиться по данному поводу и опровергнуть подозрение, что в этом деле играла определенную роль канцелярия Пражского Града, вызывает лишь дальнейшие подозрения», сообщил в своем аккаунте в Тwitter член комитета и глава движения STAN Вит Ракушан.

Посольство КНР, по информации сейта Aktuálně.cz, передало Пражскому Граду в январе письмо, в котором угрожало потенциальными последствиями как для самого Куберы, так и для чешских фирм в Китае, в случае если спикер предпримет намеченную поездку на Тайвань.

Комитет по внешней политике в четверг провел переговоры на данную тему с представителями МИД. Глава чешской дипломатии Томаш Петршичек указал, что Министерство иностранных дел не участвовало в коммуникации, содержание которой было адресовано непосредственно Kaнцелярии президента, a также не принимало участия в создании сопроводительного текста к письму, сформулированного Отделом по вопросам внешней политики Града.

Депутаты пригласили на заседание, состоявшееся в четверг, также самого канцлера. Минарж, однако, приглашения не принял, объяснив причины своего отказа в письме.