Комитет по образованию: в школы вернутся специалисты –непедагоги

Правительственный комитет по образованию поддержал предложение, согласно которому чешские средние школы снова смогут трудоустраивать опытных преподавателей или специалистов без педагогического образования, сообщила пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова.

Учителям будет предоставлена возможность получить ученую степень заочно, в течение трех лет. Первые два года работы в школе им будет помогать опытный педагог.

Согласно прошлогоднему исследованию, в обозримом будущем в чешских школах может не хватать 11 тысяч преподавателей.