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Комитет по образованию: в школы вернутся специалисты –непедагоги

Эва Туречкова
21-04-2020
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Правительственный комитет по образованию поддержал предложение, согласно которому чешские средние школы снова смогут трудоустраивать опытных преподавателей или специалистов без педагогического образования, сообщила пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова.

Учителям будет предоставлена возможность получить ученую степень заочно, в течение трех лет. Первые два года работы в школе им будет помогать опытный педагог.

Согласно прошлогоднему исследованию, в обозримом будущем в чешских школах может не хватать 11 тысяч преподавателей.

 
 
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