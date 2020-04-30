Архив передач

Комитет парламента по внешней политике: Россия вмешивается во внутренние дела Чехии

Лорета Вашкова
30-04-2020
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Россия, по мнению парламентского Комитета по внешней политике, стремится вмешиваться во внутренние дела Чешской Республики из-за памятника маршалу И. Коневу и в свободу прессы, что является неприемлемым.

Москва повторно критиковала демонтаж памятника, инициированного районом Прага-6. Трое пражских политиков в связи с угрозами, в том числе своей жизни, были помещены в некое безопасное место и взяты под охрану полиции.

Депутаты Нижней палаты на заседании 30 апреля отмежевались "от высказываний представителей Российской Федерации на повышенных тонах по поводу перемещения памятника Коневу" и подвергли критике некоторые заявления российских политиков в адрес чешских СМИ, информировавших о данном событии. Народные избранники отметили, что «подобные заявления нарушают двусторонние корректные отношения Чехии и России, в которых заинтересована Прага», а также подчеркнули, что «чтят память жертв солдат, воевавших за освобождение Чехословакии».

Лорета Вашкова
30-04-2020
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