Командующий сил НАТО в Европе: У Чехии есть четкий план увеличения вложений в оборону

Антон Каймаков
29-03-2019
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Главнокомандующий союзнических сил НАТО в Европе Curtis Scaparrotti причислил Чешскую Республику к группе членских государств, которые располагают четким планом увеличения инвестиций в оборону и выполнения своих обязательств перед Североатлантическим альянсом. Речь идет о необходимости доведения оборонных расходов до уровня 2% ВВП. Curtis Scaparrotti посетил Прагу в связи с участием в конференции начальников генштабов стран НАТО.

Начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Алеш Опата выразил уверенность в том, что политики страны выполнят все, что было декларировано и, согласно плану, цели по оборонным инвестициям будет достигнуто в 2024 году.

 
 
 
 
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