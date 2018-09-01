Количество жителей Чехии выросло за 100 лет на 600 тысяч человек

Эва Туречкова
01-09-2018
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Количество жителей Чешской Республики за последние сто лет выросло на 600 тысяч. В прошлом году в Чехии проживали 10,59 миллиона человек, в то время как в 1918 году - ровно десять миллионов. Наибольшее число жителей было на территории страны зафиксировано во время Протектората Богемии и Моравии: в 1939-1944 гг. население страны составляло более 11 миллионов человек.

За сто лет также существенно увеличилась средняя продолжительность жизни - более чем на одно поколение, сообщает Чешское статистическое управление. Мужчины живут на 29 лет дольше своих предков времен Первой Республики (в прошлом году средняя продолжительность жизни чехов составила 76 лет), женщины – на 32 года (чешки живут в среднем до 81,8).

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