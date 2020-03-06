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Количество заразившихся коронавирусом в Чехии возросло до 19; Минздрав ввел для приезжающих из Италии 14-дневный карантин

Катерина Айзпурвит
06-03-2020 oбновлено
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Общее количество зараженных коронавирусом достигло в Чехии 19 человек. Минздрав страны потребовал, чтобы каждый, постоянно проживающий в Чехии, начиная с субботы, 7 марта, сообщал врачу о своем прибытии из Италии по телефону или электронной почте, после чего ему может быть назначен 14-дневный карантин. В этом случае пациенты получают право на оформление больничного.

По данным правительства, в Италии в настоящий момент находится 16500 граждан Чехии. «За нарушение режима карантина, согласно закону об охране общественного здоровья, может быть наложен штраф на сумму до трех миллионов крон», – сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, который также призвал работодателей идти навстречу сотрудникам и договариваться с ними о работе из дома.

Среди заразившихся трое проходят лечение дома. Одним из инфицированных стал годовалый ребенок; самому старшему – 68 лет. Большинство заразилось в Италии, одна пациентка получила инфекцию, находясь в Бостоне.

Катерина Айзпурвит
06-03-2020 oбновлено
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