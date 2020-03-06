Количество заразившихся коронавирусом в Чехии возросло до 18; Минздрав ввел для приезжающих из Италии 14-дневный карантин

Председатель правительства Андрей Бабиш сообщил, что общее количество человек, зараженных коронавирусом, которые были выявлены на территории Чехии, достигло 18. Минздрав Чехии потребовал, чтобы каждый человек, постоянно проживающий в Чехии, начиная с субботы, 7 марта, сообщал врачу о своем прибытии из Италии по телефону, после чего ему будет предписан 14-дневный карантин. В этом случае пациенты получают право на оформление больничного.

По данным правительства, в Италии в настоящий момент находится 16500 граждан Чехии. «За нарушение режима карантина, согласно закону об охране общественного здоровья, может быть наложен штраф на сумму до трех миллионов крон», – сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, который также призвал работодателей идти навстречу сотрудникам и договариваться с ними о работе из дома.