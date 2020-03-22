Количество зараженных коронавирусом нового типа в Чехии превысило 1000 человек

Согласно официальным данным Миниздрава Чехии, количество человек, у которых был выявлен коронавирус нового типа, достигло 1047. Первые три случая заражения были выявлены в стране 1 марта. За это время шесть человек выздоровело. Летальных исходов нет. В стране было проведено 15 584 тестов на наличие инфекции.

Как сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, в связи с диагностированным заболеванием COVID-19 госпитализировано 74 человека, из которых 19 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии; 11 подключены к АИК и ИВЛ. Пациент, находящийся во Всеобщей факультетской больнице в Праге, подключен к аппарату ECMO, окисляющему кровь.

По словам замминистра Романа Примулы, режим карантина, который тяжело сказывается на экономике страны, может быть пересмотрен в середине апреля. Ужесточение пограничного режима продлится, вероятно, еще дольше. «Пасхе не будет такой, к какой мы привыкли – не будет визитов в гости и посещения храмов», – подчеркнул министр.