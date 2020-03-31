Количество зараженных коронавирусом нового типа в Чехии перешагнуло очередной рубеж

В Чешской Республике количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 превысило 3000 человек. На данный момент по данным Министерства здравоохранения всего в Чехии от Covid-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, умерло 24 человека, выздоровело 25 пациентов.

За понедельник, 30 марта, в ЧР было проведено 5313 тестов на коронавирус, что вновь стало самым высоким показателем за все время пандемии в Чехии. Всего за этот период было сделано 48 811 тестов, на данный момент 64 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Во вторник, 31 марта, в больнице св. Анны в Брно умер 24-й пациент от инфекции Covid-19 в Чешской Республике. Министерство здравоохранения отметило, что пациент был 1946 года рождения и страдал от ряда хронических заболеваний