Количество задержанных рейсов в пражском аэропорту сократилось

Количество задержанных рейсов в пражском аэропорту Вацлава Гавела сокращается. В то время, как в июле 2018 года 46% рейсов были совершены с опозданием, в июне текущего года этот показатель снизился до 38%. В общей сложности из главного авиаузла страны было совершено около восьми тысяч рейсов, при этом 34 из них были задержаны более чем на три часа.

По словам пресс-секретаря аэропорта Романа Пацвоня, среднее время дополнительного ожидания в июле 2019 года сократилось до 21 минуты по сравнению с 28 минутами в июле прошлого года. Сокращение задержек стало следствием уменьшения количества самолетов в небе над Чехией. Как показывают данные Управления воздушным движением, в июле 2019 года над ЧР было совершено более 95 тыс. полетов, что почти на 2,5 тыс. меньше, чем годом ранее.