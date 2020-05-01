Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Чехии растет третий день подряд

В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было выявлено 103 новых случая инфицирования, количество проведенных тестов превысило 7300.

Всего в Чехии к пятнице, 1 мая, было сделано почти 250 тыс. тестов. 237 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 3314 человек выздоровели.