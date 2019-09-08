Количество выявленных случаев заболевания раком и сахарным диабетом за 30 лет выросло вдвое

Эва Туречкова
08-09-2019
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По данным Института статистики в сфере здравоохранения, количество выявленных случаев ракового заболевания и сахарного диабета в Чехии за последние тридцать лет удвоилось. В прошлом году на 100 тысяч жителей приходилось 8100 диагнозов сахарного диабета, в то время как в 1989 году было выявлено 4460 случаев этого заболевания. В сфере онкологии ситуация та же.

Специалисты, однако, предупреждают, что рост количества онкологических диагнозов связан с современными методами диагностики.

Чаще всего чехи умирают от заболеваний сердца и системы кровообращения. На их долю приходится половина смертей. Эти показатели за 30 лет не изменились.

 
 
 
 
 
 
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