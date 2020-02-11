Количество выданных ипотечных кредитов сократилось до 75,5 тысячи единиц

Количество выданных в течение 2019 года клиентам чешских банков ипотечных кредитов составило 75,5 тысячи единиц, что в денежном исчислении представляет общую сумму в 175,6 млрд крон.
По сравнению с данными за 2018 год, число ипотек сократилось практически на 22 тысячи, что привело к уменьшению рынка кредитования на 35 млрд крон.
По мнению экспертов, цитированных чешским информагентством ЧТК, это - худший результат за последние 5 лет. Ситуация вызвана более жестким регулированием со стороны Чешского национального банка.
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