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Количество выданных ипотечных кредитов сократилось до 75,5 тысячи единиц

Эва Туречкова
11-02-2020
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Количество выданных в течение 2019 года клиентам чешских банков ипотечных кредитов составило 75,5 тысячи единиц, что в денежном исчислении представляет общую сумму в 175,6 млрд крон.

По сравнению с данными за 2018 год, число ипотек сократилось практически на 22 тысячи, что привело к уменьшению рынка кредитования на 35 млрд крон.

По мнению экспертов, цитированных чешским информагентством ЧТК, это - худший результат за последние 5 лет. Ситуация вызвана более жестким регулированием со стороны Чешского национального банка.

 
 
 
 
 
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